Цены на нефть корректируются вверх после снижения в среду

Мировые цены на нефть корректируются вверх в четверг после падения на 2% в среду, что является максимальным снижением котировок с начала мая, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.12 мск выросла на 0,28% - до 102,72 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI незначительно увеличилась на 0,09% - до 93,21 доллара за баррель.

Ограничивают рост данные по запасам сырья в США от Американского института нефти (API). За неделю, завершившуюся 24 мая, запасы нефти выросли на 4,4 миллиона баррелей, запасы горючего - на 1,9 миллиона. Запасы дистиллятов возросли на 3,1 миллиона баррелей.

"В настоящий момент есть вероятность снижения цен из-за опасений относительно роста глобальной экономики и увеличения запасов", - говорит главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

Позже в четверг министерство энергетики США опубликует официальные данные по динамике запасов нефти.