Неплатежи за электроэнергию могут сорвать ремонты на электростанциях - профсоюз

Низкий уровень оплаты за электроэнергию может привести к срыву ремонтных работ на предприятиях электроэнергетической отрасли.

Такое мнение высказал глава профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Украины Сергей Шишов, комментируя УНИАН текущую ситуацию с неплатежами на энергорынке.

«Общая ситуация такова: денег не хватает ни на ремонтные работы, ни на модернизацию блоков» - отметил он.

По словам Шишова, на сегодняшний день долг водоканалов за электроэнергию составляет 3,3 млрд грн, угледобывающих предприятий - 4,3 млрд гривен.

Также Шишов отметил, что долги водоканалов накапливаются из-за того, что действующие тарифы на воду почти в два раза ниже их экономически обоснованного уровня. Согласно украинскому законодательству, государство обязано покрывать предприятиям по водоснабжению разницу в тарифах. В специальном фонде госбюджета-2013 на дотации водоканалам предусмотрено 3,5 млрд грн, однако они не выделяются в связи с отсутствием реальных источников наполнения спецфонда.

«Обязано ли правительство компенсировать разницу в тарифах? Да, оно обязано, потому что «хозяин» в государстве – это Кабинет министров. Поэтому Верховная Рада должна принять соответствующий закон, если тарифы на воду не повышаются», – подчеркнул Шишов.

Справка УНИАН. Показатель оплаты за электроэнергию в Украине в мае является самым худшим за последние годы. За январь-февраль оплата превышала 100%, в марте снизилась до 90,5%, а за 2 декады мая — до 79,5%.

За 4 месяца 2013 года в госбюджет недополучено около 1,3 млрд грн за электроэнергию, отпущенную энергоснабжающими компаниями.