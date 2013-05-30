Транзит нефти в ЕС через территорию Украины сократился на 3,1%

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-апреле 2013 года составил 4,944 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в апреле 2013 года транзит нефти в указанные страны уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем до 1,22 млн тонн с 1,325 млн тонн.

Как сообщал УНИАН,тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличился на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины по итогам 2012 года сократился до 14,557 млн тонн (на 18,1%) по сравнению с 2011 годом.

В 2011 году транзит нефти в страны Европы составил 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.