Украина сократила импорт нефти в 4 раза

Украина в январе-апреле 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 176,2 тыс. тонн по сравнению с 754,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 45,7% по сравнению с январем-апрелем 2012 года - до 1,019 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-апреле текущего года сократилась на 49,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,026 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

По данным Министерства доходов и сборов, Украина в апреле 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с мартом в 2,5 раза — до 12,862 млн долл с 31,637 млн долл.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.