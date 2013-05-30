Еврокомиссия продолжает «с холодом» относиться к «Южному потоку» - «Газпром»

Москва. Европейская комиссия продолжает «с холодом» относиться к газопроводу «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в обход Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев сказал на конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект».

«Нельзя утверждать, что реализация «Южного потока» идет абсолютно гладко. Да, с некоторыми странами достигнуты необходимые договоренности, в других, например – Болгарии и Сербии проект получил статус национального приоритета. Да в ряде стран, а также в отношении морской части трубопровода приняты окончательные инвестиционные решения, однако к проекту все еще с прохладцей, с холодом относится Европейская комиссия, ссылаясь на то, что слишком мало знает о нем», - сказал Медведев.

По его мнению, в такой ситуации Европейская комиссия может запросить необходимые данные в «Газпроме» или в странах, принимающих участие в проекте.

Медведев подчеркнул, что, казалось бы, каждый новый маршрут - это гарантия стабильности и бесперебойности поставок даже в условиях наивысшего спроса, однако российской стороне приходится слышать о якобы конкуренции с другими проектами, которые больше приглянулись еврочиновникам.

Он убежден, что на практике в условиях ожидаемого роста спроса на газ в Европе «места хватит всем, а может быть, придется реализовывать и новые проекты».

Медведев сообщил, что в «Газпроме» считают, что спрос на газ в Европе к 2020 году увеличится на 80 млрд куб. м, а к 2025 году на – 145 млрд куб. м, а к 2035 году на 200 млрд.

«Мы не сомневаемся, что Европе потребуются дополнительные объемы газа», - сказал он.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода в обход территории Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток», сооружение которого началось в декабре 2012 года.

Проект строительства газотранспортной системы (ГТС) «Южный коридор» реализуется группой «Газпром» в целях обеспечения ряда регионов Центральной и Южной России дополнительными объемами природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в целях обеспечения подачи газа в «Южный поток».

Проект реализуется на территории восьми субъектов РФ: Нижегородской области, Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Общая протяженность трассы газотранспортной системы составит 2506,2 км. В рамках реализации проекта предполагается строительство 10 КС общей мощностью 1516 МВт. Пропускная способность системы газопроводов «Южный коридор» составит 63 млрд куб. м газа в год. Проект планируется реализовать до конца 2017 года.