Украина за 4 месяца увеличила экспорт электроэнергии на 26%

Украина в январе-апреле 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26% - до 3,159 млрд кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в апреле 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 29,9% - до 0,884 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.

Экспорт электроэнергии в Белоруссию за 2012 год составил 231,442 млн долл., в Венгрию – 224,251 млн долл., в Молдову – 52,737 млн долл., в другие страны - 66,389 млн долл.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

По итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК занимал доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша).

Компании «Пауэр Трейд» и «Востокэнерго», входящие в структуру ДТЭК, приобретали на протяжении 2012 года доступ к межгосударственным линиям электропередачи различной мощностью по направлениям в Россию и Молдову для экспорта электроэнергии.