«Черноморнефтегаз» повысил прогнозный объем добычи газа на 2013 год

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) повысил прогнозный объем добычи газа в 2013 году на шельфе Черного и Азовского морей до 1,85 млрд куб. м с 1,649 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Прогноз базируется на текущих показателях добычи на Одесском месторождении, которое обустраивается с использованием буровых установок «Петр Годованец» и «Незалежність». Показатели оказались выше ожидаемых. Дебит уже действующих скважин превышает проектный почти в два раза”, - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Валерия Ясюка.

Согласно сообщению, сейчас добыча на Одесском месторождении ведется на первой платформе промысла БК-1 и составляет более 1 млн куб. м в сутки.

“После того, как СПБУ «Петро Годованець» завершит работы на объекте, что ожидается в начале июня, показатели увеличатся до 1,3-1,4 млн куб. м”,- говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается в сообщении компании, суточная добыча на шельфе составит 4,6-4,8 млн куб. м, а до конца года, благодаря продолжению освоения Одесского месторождения, вырастет до 6 млн куб. м.

В мае текущего года суточная добыча природного газа превышает аналогичные показатели 2012 года на 39% или 1,3 млн кубометров.

В сообщении компании также отмечается, что в ближайшие месяцы начнется добыча газа на второй платформе Одесского месторождения БК-2. В конце апреля к бурению на ней приступила вторая буровая установка «Незалежність». Также в 2013 году будет введена в эксплуатацию третья платформа БК-3. На ней после завершения работ на добывающей платформе Одесского месторождения БК-1 будет установлена буровая установка «Петро Годованець».

“Для подачи природного газа с новых платформ ведется строительство внутрипромысловых газопроводов общей протяженностью около 9 км. Они соединят БК-2 и БК-3 с БК-1 и позволят начать поставку природного газа на побережье Крыма”, - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.