Украина за 4 месяца снизила потребление электроэнергии на 3,9%

Украина в январе-апреле 2013 года уменьшила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,9% - до 52,019 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в апреле 2013 года потребление электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось до 12,169 млрд кВт/ч с 13,329 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии за 4 месяца текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% - до 68,185 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, потребление электроэнергии в Украине в 2012 году сохранилось на уровне 2011 года - 150,72 млрд кВт/ч.