Украинские ТЭС за 4 месяца снизили потребление угля на 10%

Потребление угля теплоэлектростанциями (ТЭС) Украины за январь-апрель 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10,4% - до 11,993 млн тонн, говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно данным Минэнергоугля, потребление угля ТЭС в апреле 2013 года сократилось по сравнению с апрелем прошлого года на 6,2% - до 2,521 млн тонн.

Общая добыча угля в Украине с начала года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% - до 28 млн тонн. В частности, добыча коксующегося угля сократилась на 3,4% - до 8,246 млн тонн, а энергетического угля - на 4,7% - до 19,742 млн тонн.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно утвержденному Кабинетом министров баланса газа на 2013 год, теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа.

В последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

Угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

Президент Виктор Янукович 1 марта 2013 года в ходе пресс-конференции заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.