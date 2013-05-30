Принцип «бери или плати» является основой газового бизнеса – «Газпром»

Москва. Принцип формирования газовых долгосрочных контрактов по принципу «бери или плати» является основой газового бизнеса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев сказал на конференции «Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект».

«Обеспечить надежное и стабильное снабжение потребителей природным газом можно только при наличии долгосрочных контрактов, включающих условие «бери или плати», - именно оно служит фундаментом газового бизнеса, обеспечивая производителей и экспортеров гарантией окупаемости многомиллиардных капиталовложений. Покупателям это гарантирует бесперебойные поставки газа», - сказал Медведев.

По его словам, спотовые цены растут и будут существенно выше цен по долгосрочным контрактам.

Медведев отметил, что одним из требований Еврокомиссии является отказ от проверенной десятилетиями цены газа к нефти.

«Нефтепродуктовая привязка выгодна как продавцам, так и покупателям такого специфического товара, как природный газ. Она позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые цены, не исключая возможной адаптации контрактов к меняющимся условиям рынка. Главное, она гарантирует соблюдение баланса интересов продавцов и покупателей», - подчеркнул замглавы «Газпрома».

При этом он заявил, что «Газпром» готов поставить в Европу столько газа, сколько потребуется рынку, и предлагает вместе с Еврокомиссией спрогнозировать необходимые объемы.

Медведев отметил, что в Париже и Франкфурте «ощущается запах угольной пыли», что связано с увеличением использования угля для генерации электроэнергии.

По его словам, Европа в результате занимает лидирующие позиции по выбросам СО2.

«Кто загрязняет атмосферу? Ни США, ни Россия, которая сокращает выбросы, а Европа и КНР», - сказал он.

Медведев отметил, что расследование Еврокомиссии направлено на то, чтобы заставить «Газпром» снизить цены.

«Мы будем сотрудничать с европейскими инстанциями, чтобы у них не осталось сомнений, что наша компания ведет честный, прозрачный и понятный бизнес, но мы не намерены игнорировать наши собственные интересы. Закрадывается сомнение, загадка: а в чем смысл этого расследования, нет ли за этим попытки политическими методами снижения цен на российский газ искусственными методами», - сказал он

По словам Медведева, конструктивный подход пойдет на пользу обеим сторонам. Он подчеркнул, что «Европа была, есть и останется» основным рынком для газпромовского трубопроводного газа, так как создана и постоянно совершенствуется сеть газопроводов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 г. Еврокомиссия начала расследование в отношении «Газпрома» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

«Еврокомиссия расследует три случая нарушения конкуренции в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, «Газпром», предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, «Газпром» мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть», - говорится в сообщении ЕК.

Напомним, в 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение на поставку газа.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору.

Действующий контракт предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема: за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.