«Еврогаз» считает интересной идею Украины создать газовый хаб

Брюссель. В «Еврогазе» считают интересной идею Украины создать газовый хаб. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила генеральный секретарь Европейского союза газовой промышленности («Еврогаз») Беате Раабе.

“Если это может быть создано, я считаю, это хорошая идея развивать это направление”, - сказала она.

Генсек «Еврогаза» отметила, что на сегодняшний день газовый рынок Европы очень динамичен и именно поэтому важно думать над организацией рынка в будущем.

“Украина - интересная страна, поскольку она является транзитной страной между Россией и ЕС. И я думаю, что это оправдано для Украины предлагать много идей относительно собственного обеспечения газа и относительно роли как транзитной страны”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Справка УНИАН. "Еврогаз" - международная некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе. Членами "Еврогаза" являются 49 газовых компаний и ассоциаций из 27 стран Европы, в частности, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas и другие.

Главными целями деятельности Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» является содействие развитию европейского газового рынка, расширение международного сотрудничества в газовой отрасли, обеспечение интересов европейских компаний в вопросах поставок, продажи и хранения природного газа.