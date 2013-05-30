Компания Cub Energy в 1-м квартале сократила чистую прибыль почти в 3 раза

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине за январь-март 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,87 раза - до 0,763 млн долл. с 2,191 млн долл., сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации углеводородов за первые три месяца 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48% - до 9,67 млн долл.

Также в сообщении отмечается, что Cub Energy получила от своего украинского актива - компании «Куб-Газ» - 3 млн долл. дивидендов, еще 2,4 млн долл. дивидендов поступило после окончания отчетного периода.

Как сообщал УНИАН, Cub Energy за 2012 год увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 2 раза - до 2,29 млн долл. с 0,992 млн долл.

В марте 2013 года Cub Energy договорилась о покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл.

В декабре 2012 года Cub Energy в результате вторичного размещения акций привлекла 12,7 млн долл. для развития своего бизнеса по добыче углеводородов.

Компания планировала в результате вторичного размещения акций привлечь 15 млн долл.

Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.

Главе совета директоров и главному исполнительному директору (CEO) Cub Energy Михаилу Афендикову принадлежат 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу – 7%.