Цены на нефть растут перед заседанием ОПЕК

Мировые цены на нефть увеличиваются в пятницу в ожидании очередного заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и решений по квотам на добычу сырья, свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil BR1 +0,09% выросла на 0,09% - до 102,28 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI WTI1 -0,02% незначительно увеличилась на 0,12% - до 93,73 доллара за баррель, сообщает Прайм.

По итогам заседания 12 декабря прошлого года ОПЕК приняла решение сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день.

"Скорее всего, организация не изменит размер квот", - прогнозирует генеральный директор Barratt’s Bulletin Джонатан Барратт, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Препятствует росту стоимости сырья статистика по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 мая, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 397,6 миллиона баррелей, что является рекордно высоким показателем с 1931 года. При этом общие запасы бензина снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,7%, и составили 219,2 миллиона баррелей.