Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) намерена добиваться стабильности на мировом нефтяном рынке, заявил, открывая министерскую конференцию ОПЕК, ее председатель, министр нефти и газа Ливии Абдель Бари Али Аль-Аруси, сообщает РИА Новости.

Практически все министры нефти 12 стран ОПЕК, которые говорили с журналистами перед открытием сессии, характеризовали ситуацию на рынке нефти как "сбалансированную". Как ожидается, сессия вряд ли примет решение об изменении уровня добычи, который установлен с 2011 года на уровне 30 миллионов баррелей в день, однако на практике превышается. Будут также обсуждаться условия выборов нового генсека организации, однако решение по кандидатуре не ожидается на этой сессии.

По словам Аль-Аруси, цена "референтной корзины" достигла в середине апреля 98 долларов за баррель. Затем отмечались колебания цены в диапазоне 5,75%, и в настоящее время средняя цена составляет 100,85 долларов. При этом мировой спрос на нефть вырастет в 2013 году на 0,8 миллиона баррелей в день.

"Эти колебания являются отражением продолжающейся неопределенности, причиной которой являются медленные темпы роста мировой экономики, продолжающийся долговой кризис в еврозоне, высокая безработица в развитых экономиках и высокий риск инфляции в развивающихся, - сказал Аль-Аруси. - Наши усилия будут сконцентрированы на том, чтобы сделать все что в наших силах для обеспечения стабильности на рынке".

В отличие от традиционного ритуала министерской встречи ОПЕК, открытая для журналистов часть заседания включала не только вступление председателя, но и заявление министра народной власти нефти и горного дела Венесуэлы Рафаэля Рамиреса, который произнес слово в память скончавшегося президента Венесуэлы Уго Чавеса и от имени нового президента Николаса Мадуро заверил организацию в том, что Венесуэла будет последовательно поддерживать ее политику.