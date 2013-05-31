«ДТЭК Днепрооблэнерго» из-за долгов прекратит подачу электроэнергии водоканалам

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» намерена в первой декаде июня начать отключение электроснабжение водоканалам Днепропетровской области из-за долгов, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, предприятия водоснабжения Днепропетровской области за четыре месяца 2013 года увеличили дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию на 106,8 млн грн (19,5%). Их общая задолженность перед энергопоставляющей компанией достигла 546,87 млн грн. Процент оплаты этих предприятий за 4 месяца текущего года составляет 37 %.

«Компания не может более кредитовать неплательщиков, вынуждена принимать крайние меры и прекратить подачу электроэнергии предприятиям-должникам уже в первой декаде июня», – цитирует пресс-служба слова генерального директора «ДТЭК Днепрооблэнерго» Сергея Бубликова.

По данным компании, основными должниками среди предприятий водоснабжения являются: КП ДОР «Аульский водовод» – 252,2 млн грн; ГПП «Кривбасспромводоснабжение» – 144,97 млн грн; КП «Кривбассводоканал» – 16,4 млн грн; ГКП «Днепроводоканал» – 42,7 млн грн; ГМП ВКУ «Днепр-Западный Донбасс» – 63,4 млн грн; КП «Марганецводоканал» – 6,7 млн грн; КП «Никопольское ВКУ» – 7,1 млн грн; КПП ДМР «Горводоканал» г. Днепродзержинска – 8,2 млн грн; КП «Желтоводский водоканал» – 5,2 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным государственной службы статистики, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в апреле 2013 года по сравнению с мартом уменьшилась на 7,6% - до 12,8 млрд грн. Уменьшение объемов задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. А средний срок задолженности составил 3 месяца.

В январе-апреле 2013 года украинцы заплатили за ЖКУ 16,8 млрд грн, что составляет 98,7% начисленных за этот период сумм.

ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня 2012 года переименована в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.