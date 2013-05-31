«Нафтогаз» через суд требует от компании «Газ Украины» 2,2 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» продолжает судебные тяжбы со своими дочерними компаниями, требуя в этот раз в судебном порядке от компании «Газ Украины», которая осуществляет продажу природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго, возврата 2,188 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, «Нафтогаз» 30 мая подал иск в Хозяйственный суд Киева. Рассмотрение дела назначено на 19 июня 2013 года.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, однако детали дела не раскрывает.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года «Нафтогаз» подал иск в в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 1,6 млрд грн.

В конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала семь исков в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 7,7 млрд грн.

В марте 2013 года «Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

В начале апреля 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал лично разобраться с судебными исками НАК «Нафтогаз Украины» к своим дочерним компаниям «Укртрансгаз» и «Газ Украины».

Министр создал комиссию по изучению ситуации, сложившейся в результате встречных исков внутри компании, назвав недопустимым, чтобы материнская компания судилась с дочерней компанией.

Справка УНИАН. ДК «Газ Украины» была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - компанию "Газ Украины" - в Публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.