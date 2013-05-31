Кремлю по-прежнему не нравится Третий энергопакет Евросоюза

Москва. В Евросоюзе продолжается дискриминационное применение Третьего энергетического пакета к российским компаниям, говорится в комментарии помощника Президента России Юрия Ушакова к саммиту Россия – Европейский Союз в Екатеринбурге 3-4 июня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Ушаков, в частности, отметил: «Нерешенными остаются целый ряд острых вопросов двустороннего энергодиалога. Продолжается дискриминационное применение Третьего энергопакета к российским компаниям, так не прекращено надуманное антимонопольное расследование Еврокомиссии в отношении ОАО «Газпром». Беспокоят планы Брюсселя по строительству Транскаспийского газопровода без учета международно-правовой и природоохранной составляющих вопроса, и отсутствие консенсуса среди прикаспийских государств».

По его словам, на саммите будут подробно обсуждаться перспективы взаимодействия в энергетике.

Ушаков заявил, что Россия, как стабильный и надежный поставщик энергоресурсов, вносит важный вклад в обеспечение энергетической безопасности континента.

«Диверсификации путей доставки топлива европейским потребителям способствуют две «нитки» «Северного потока» и строящийся «Южный поток». Россия готова к дальнейшему расширению связей с ЕС и созданию в перспективе единого энергетического комплекса – на основе подписанной в марте 2013 г. в Москве российско-есовской «Дорожной карты» энергосотрудничества до 2050 года», - сказал Ушаков.

Он отметил, что вечером 3 июня президент РФ Владимир Путин, председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу встретятся за неформальным ужином, на следующий день переговоры пройдут в расширенных форматах пленарного заседания и рабочего завтрака.

Стороны рассмотрят весь комплекс российско-есовских отношений, в том числе с учетом итогов состоявшейся в марте 2013 г. в Москве встречи правительство Российской Федерации – Европейская комиссия.

По итогам саммита планируется придать дополнительный импульс работе над новым базовым соглашением, в том числе с учетом набирающих обороты процессов евразийской интеграции. Действующее с 1994 г. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС объективно устарело, а двусторонняя договорно-правовая база требует скорейшего обновления, добавил он.

Ушаков отметил, что российская сторона намерена в очередной раз предложить ЕС ускорить переход к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан. Россия к этому готова, дело за ЕС, подчеркнул он.

По его словам, Россия готовится к разговору по актуальным международным проблемам, включая положение в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Сирии, ядерную программу Ирана, обстановку на Корейском полуострове, Приднестровское и Нагорно-Карабахское урегулирование, ситуацию в Грузии.

Справка УНИАН. Третий энергопакет ЕС, который был одобрен в 2009 году, требует разделения вертикально-интегрированных энергетических компаний на добывающие и поставляющие энергоносители. Он вызывает неудовлетворение со стороны России. РФ предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета. Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.

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