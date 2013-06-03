В Украине остаются обесточенными 12 населенных пунктов, пострадавших от ненастья

В Украине остаются обесточенными из-за ненастья 12 населенных пунктов в двух областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Одесской области без электроснабжения 8 н.п. и Киевской – 4 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июня в шести областях Украины вследствие сильных дождей и шквалистых порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 398 населенных пунктов.