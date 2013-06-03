Цены на нефть падают на фоне негативных статданных из Китая

На мировых торгах в понедельник, 3 июня, цены на нефть снижаются на фоне сокращения деловой активности в промышленности второго крупнейшего мирового потребителя сырья - КНР.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,13% - до 100,26 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,09% - до 91,88 доллара за баррель.

HSBC представил окончательную оценку по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. По данным финорганизации, в мае показатель снизился до 49,2 пункта с 50,4 пункта в апреле. Аналитики же ожидали сохранение индекса на уровне первоначальной оценки в 49,6 пункта.

Кроме того, в понедельник инвесторы продолжают отыгрывать новости от ОПЕК. В минувшую пятницу по итогам заседания члены организации приняли решение сохранить максимальный уровень добычи нефти без изменений - на уровне 30 миллионов баррелей в сутки, передает Bloomberg.

Аналитики считают, что в настоящее время рынок очень уязвим перед рисками еще большего снижения цен на сырье в связи с переизбытком нефти на рынке.