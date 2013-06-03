Россия снизила добычу и экспорт газа

Добыча газа в РФ в январе-мае 2013 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 290,879 миллиарда кубометров, экспорт сократился на 1,8% - до 82,537 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Крупнейший российский производитель газа - ОАО "Газпром" за пять месяцев уменьшил добычу на 3,4%, до 210,247 миллиарда кубометров. НОВАТЭК в январе-мае добыл 22,84 миллиарда кубометров (рост на 4,4%), нефтяные компании – 29,991 миллиарда кубометров (рост на 6,6%), передает ПРАЙМ.

Внутреннее потребление российского газа в январе-мае понизилось на 1,8%, составив 217,748 миллиарда кубометров.

Экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье за пять месяцев текущего года составил 56,132 миллиарда кубометров (рост на 6,9%, или на 3,635 миллиарда кубометров), в ближнее - 20,08 миллиарда кубометров (снижение на 19%, или 4,815 миллиарда кубометров). Прием газа из других стран составил в январе-мае 12,45 миллиарда кубометров, что на 90 миллионов кубов ниже аналогичного периода прошлого года.

Экспорт сжиженного природного газа в страны АТР за пять месяцев составил 6,324 миллиарда кубометров (снижение на 305 миллионов кубометров).

Добыча газа в РФ в 2012 году, по данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 655,007 миллиарда кубометров, экспорт сократился на 3,6% - до 185,845 миллиарда.

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