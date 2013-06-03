«Северный поток» остановлен на две недели - плановое техобслуживание

Москва. Транспортировка газа по газопроводу «Северный поток» с 3 июня приостановлена на две недели в связи с плановым техническим обслуживанием, сообщили УНИАН в компании Nord Stream.

«С 3 июня 2013 года компания Nord Stream будет проводить плановые работы по техническому обслуживанию обеих ниток газопровода «Северный поток». Работы будут продолжаться две недели, в течение которых потребуется временная остановка каждой из ниток сначала по очереди, а затем одновременно. Планируется проведение обслуживания механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения газопровода», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компания Nord Stream согласовала график работ с партнерами в России и Германии, а также поставщиком природного газа. После завершения технического обслуживания подача газа в объемах, определяемых поставщиком, будет возобновлена.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км. После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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