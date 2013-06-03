"Газпром" ввел дресс-код и правила общения сотрудников, вплоть до телефонных разговоров

В филиалы и дочерние предприятия ОАО «Газпром» в начале мая был разослан новый внутрикорпоративный документ, в котором прописаны требования к внешнему виду сотрудников, нюансы общения с коллегами и даже требования по ведению телефонных переговоров, пишут "Известия".

Исходя из Кодекса корпоративной этики (есть в распоряжении «Известий»), обладателям усов придется их аккуратно подстригать, а женщинам избегать яркого макияжа. Кроме того, сотрудникам запрещается находиться на рабочем месте в верхней одежде и головных уборах.

Как рассказал "Известиям" источник в госкомпании, данный документ предназначен для сотрудников сети филиалов и предприятий "Газпрома" по России.

"Для головного офиса есть общий документ, в Москве строгая дисциплина, а на местах страдает, в связи с этим и вводятся дресс-коды и правила общения друг с другом", - подчеркнул собеседник издания.

В пресс-службе газового холдинга "Известиям" пояснили, что основной документ не менялся, в прошлом году был утвержден Кодекс корпоративной этики ОАО «Газпром». Он распространяется на сотрудников головной компании. Кодекс закрепляет корпоративные ценности и определяет основанные на них и принятые в «Газпроме» наиболее важные правила делового поведения.

Основные требования кодекса для региональных отделений достаточно просты: сотрудников просят быть вежливыми и обходительными с коллегами даже в конфликтных и спорных ситуациях, не обращаться друг к другу на «ты» при посторонних, не навязывать другим свою точку зрения, терпимо относиться к критике и не давать обещаний, которые не могут быть выполнены.

Отдельная глава документа посвящена правилам общения по телефону.

«Недопустимо использование жаргонных выражений и вульгаризмов. Рекомендуется тщательно следить за произношением чисел, имен собственных и согласных букв», — говорится в кодексе.

Отвечать на поступающие звонки сотрудники газового холдинга должны после первого же сигнала телефона. А вот долго звонить не подходящему к телефону абоненту не стоит: «Нежелательно продолжать вызов, если вызываемый абонент не ответил после четвертого гудка», — подчеркивается в документе.

Звонки коллегам или деловым партнерам после 22.00 допустимы только в том случае, если они совершаются по предварительной договоренности.

Особое внимание в документе уделено внешнему виду работников «Газпрома». Для офисных сотрудников приемлем только деловой стиль, а для рабочих производственных отделений — чистая фирменная униформа.

«Макияж и маникюр у женщин не должны быть яркими. Мужчины должны быть выбриты либо иметь аккуратно подстриженные усы/бороды», — сказано в кодексе газового холдинга.

Документ регламентирует и вид рабочих столов сотрудников. Все документы в конце рабочего дня должны быть убраны в ящики и шкафы, а на столе могут находиться только комнатные растения, личные фотографии и небольшие сувениры без фирменной символики (кроме символики ОАО «Газпром»).

По словам специалистов, в крупных иностранных компаниях также принято регламентировать все сферы рабочих отношений. В основном это касается стран юго-восточной Азии, где трудовые будни крупных корпораций зачастую начинаются с исполнения корпоративного гимна.