В Беларуси почти на 16% выросли тарифы на электроэнергию для населения

Минск. В Беларуси с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения выросли на 15,7%. Это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь (РБ) №428 от 30 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров РБ.

Таким образом, с 1 июня одноставочный тариф на электрическую энергию в жилых домах, квартирах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, вырос до 375,9 рубля (0,043 долл.) с 324,9 рубля (0,037 долл.) за 1 кВт/ч, дифференцированный тариф – до 263,1 рубля (0,03 долл.) с 227,4 (0,26 долл.) (с 22.00 до 17.00) и до 751,8 рубля (0,086 долл.) с 649,8 (0,075 долл.) (с 17.00 до 22.00).

Стоимость электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт повысилась до 442,4 рубля (0,051 долл.) за 1 кВт/ч в период с 23.00 до 6.00 (была 382,4 рубля (0,044 долл.)) и до 1.327,4 рубля (0,015 долл.) в остальное время (была 1.147,2 (0,13 долл.)).

За исключением вышеуказанных случаев, электроэнергия по одноставочному тарифу теперь будет стоить 442,4 рубля (0,051 долл.) за 1 кВт/ч (была 382,4 рубля(0,044 долл.)), по дифференцированному тарифу – 309,7 рубля (0,036 долл.) за 1 кВт/ч с 22.00 до 17.00 (была 267,7 (0,031 долл.)) и 884,8 рубля (0,1 долл.) с 17.00 до 22.00 (была 764,8 (0,088 долл.)).

Справка УНИАН. Предыдущий раз тарифы на электроэнергию и газоснабжение для жителей Беларуси увеличивались 1 февраля 2013 года на 18%.

В марте 2013 года население Беларуси впервые оплатило электроэнергию и газ по дифференцированным тарифам. Трехступенчатая система тарифов была определена постановлением Совета министров Беларуси от 23 января т.г. № 52.

Так, население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами, оплачивает по базовому тарифу первые 250 киловатт, с коэффициентом 1,3 к базовому тарифу – следующие 150 киловатт, по себестоимости – всю электроэнергию свыше 400 киловатт.

Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами, оплачивает по базовому тарифу первые 150 киловатт, с коэффициентом 1,3 к базовому тарифу – следующие 150 киловатт, по себестоимости – всю электроэнергию свыше 300 киловатт.

Новая система расчетов не распространяется на некоторые категории пользователей, в том числе: многодетные семьи и детские дома семейного типа; семьи, воспитывающие детей, в которых оба родителя в полной семье (единственный родитель в неполной семье) являются инвалидами I и II группы, а также в которых один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством; неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.