«Укртрансгаз» отменил тендер на привлечение кредитов в 50 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, объявила об отмене тендера на привлечение двух кредитных линий в размере 50 млн долларов по причине отсутствия необходимого количества конкурсных предложений.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредиты планировалось привлечь сроком на три года, однако на участие в торгах было подано меньше двух конкурсных предложений.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа по ее территории.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Компания «Укртрансгаз» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 9,2% - до 497,3 млн грн.