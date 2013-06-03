Секретариат Энергохартии способствовал реверсу газа из Словакии в Украину

Москва. Секретариат Энергетической Хартии, которую на сегодняшний день подписали более 50 государств Евразии, в том числе все страны - бывшие республики Советского Союза, способствовал организации реверсных поставок природного газа из Словакии в Украину, против которых выступает «Газпром», считая их «мошенническими».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал генеральный секретарь Секретариата Энергетической Хартии Урбан Руснак.

«По просьбе украинского правительства Секретариат Энергохартии обратился к правительствам и Словакии, и Чехии, чтобы они содействовали осуществлению этих реверсных потоков из этих стран в Украину», - сказал Руснак.

Он подчеркнул, что это полностью совпадает с духом и буквой договора об Энергохартии и секретариат Хартии в той мере, в которой это было возможно, способствовал этому.

«Я рад, что такой результат достигнут, и с 15 мая начаты пробные поставки», - сказал он.

Руснак подчеркнул, что свободная торговля энергоресурсами является основным принципом Энергохартии.

Он отметил, что организация реверсных поставок осуществляется в соответствии с законодательством Словакии и Украины, а также в соответствии с принципом свободной торговли, который закреплен в Энергохартии. По его словам, именно этот документ является правовой базой для отношения двух стран в этой области.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

24 апреля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил журналистам, что «физический реверс из Европы на Украину просто невозможен — нет отдельного газопровода». Поэтому можно вести речь «только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться — если для виртуального «реверса» используется наш транзитный газ — это прямое нарушение, за которое придется ответить».

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставки природного газа объемом 7 млрд кубометров на год через территорию Венгрии и Словакии.

Справка УНИАН. 17 декабря 1991 года в Гааге была подписана Европейская Энергетическая хартия. Хартия создавалась как механизм сотрудничества между Западной и Восточной Европой по энергетическим вопросам.

Согласно Европейской Энергетической хартии, стороны, подписавшие документ, стремятся на приемлемой с экономической точки зрения основе повысить надежность энергоснабжения и в максимальной степени обеспечить эффективность производства, преобразования, транспортировки, распределения и использования энергии с тем, чтобы повышать уровень безопасности и сводить к минимуму проблемы окружающей среды.

Стороны, подписавшие документ, обязуются стремиться к созданию более широкого европейского энергетического рынка и повышению эффективности функционирования глобального энергетического рынка совместными или скоординированными действиями в соответствии с Хартией в следующих областях: доступ к энергетическим ресурсам и их разработке; доступ к рынкам; либерализация торговли в области энергетики; стимулирование и защита инвестиций; принципы и ориентиры в области техники безопасности; научные исследования, технологические разработки, нововведения и их распространение; энергетическая эффективность и охрана окружающей среды; образование и обучение.

Урбан Руснак в 2005-2009 годах занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Украине.