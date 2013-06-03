«Центрэнерго» намерена привлечь кредит на 150 млн грн

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго», эксплуатирующая временно остановленную в результате пожара Углегорскую ТЭС, намерена привлечь кредит в размере 150 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 836 сотрудников, была полностью остановлена.

Принятие решения о приватизации государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» пока отложено до восстановления Углегорской ТЭС.

Компания «Центрэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 76,574 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистым убытком в 174,385 млн грн.

«Центрэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 с 35,23 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».