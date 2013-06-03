Польская Kulczyk Oil начала бурить третью скважину на Северно-Макеевском месторождении

Варшава. Польская компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) приступила к бурению очередной, уже третьей скважины, на Северно-Макеевском месторождении в Луганской области Украины.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, KOV планирует завершить бурение этой скважины глубинной 2,5 км за около 35 дней.

Компания напомнила, что лицензию на разработку Северно- Макеевского месторождения получила принадлежащая ей в Украине компания "Куб-газ" в январе 2011 года сроком на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, с момента приобретения украинского актива летом 2010 года KOV провела более десятка пробных бурений, подключив к коммерческой добыче 9 скважин.

В прошлом году компания увеличила добычу в Украине в 1,5 раза - до 451 тыс. куб в сутки (из расчета 70% доли в "Куб-газе").

Справка УНИАН. Основными активами «КУБ-Газ» являются пять газоконденсатных участков, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

KOV на конец прошлого года оценивала все свои активы в почти 190 млн долл., 75% которых составляли активы в Украине.