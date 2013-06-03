Украина согласовала техническую часть переговоров о поставках газа из Словакии

Украина все еще ведет переговоры о возможных поставках газа в режиме реверса с территории Словакии и уже согласовала техническую часть процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«Там есть несколько моментов, которые нужно урегулировать. Идет процесс переговоров, согласование. Техническая часть согласована», - сказал Чупрун.

Он напомнил, что 3 мая во время круглого стола в Брюсселе, который помимо прочего касался вопросов обеспечения Украины газом, его участники уделили большое внимание реверсным поставкам топлива.

«3 мая этот вопрос был поставлен во главу угла. Все стороны высказали свои пожелания в поддержку Украины. Это самый большой реверсный поток со стороны Словакии» - сказал Чупрун.

По его словам, на данный момент в вопросе реверсных поставок газа с территории Словакии осталось завершить формальности, в том числе бумажные. «Все те прогнозные поставки газа со стороны Словакии подтверждаются» - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме. В 2013 году Украина планирует заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Словакии и Венгрии.

В конце марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию сообщил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

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