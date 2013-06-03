Deutsche Bank и немецкие компании могут заняться модернизацией украинской ГТС

Немецкий банк Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая компанию Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил заместитель главы правления Национально акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«Deutsche bank совместно с немецкими компаниями, в том числе Ferrostaаl, не против взяться за модернизацию всей ГТС Украины. Это большой объем в пределах 5-7 млрд долларов», - сказал Чупрун.

При этом он подчеркнул, что средства, необходимые для модернизации ГТС, на порядок ниже объема ассигнований, необходимых для строительства обходных газопроводов, которые сейчас строит Россия.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз». Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

В мае 2013года тало известно, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует к сентябрю подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации вышеуказанного магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит вышеуказанных финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».