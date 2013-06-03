МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС ищет причини обрушения конструкций машинного зала

Экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 3 июня на Чернобыльской АЭС начала работу, цель которой - рассмотрение причин, ход ликвидации и радиационные последствия частичного обрушения кровли и стенных конструкций машинного зала блока №4, которое произошло 12 февраля 2013 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Чернобыльской АЭС.

Согласно сообщению, к работе миссии привлечены представители МАГАТЭ и международные эксперты в области радиационной безопасности, надзора за строительными конструкциями, культуры безопасности.

«Данная миссия проходит на станции по инициативе ее руководства. Администрация Чернобыльской АЭС обратилась в Международное агентство по атомной энергии с просьбой дать независимую оценку события и действий персонала по ликвидации его последствий», - цитирует пресс-служба слова генерального директора Чернобыльской АЭС Игоря Грамоткина.

Также в сообщении отмечается, что в ходе миссии эксперты ознакомятся с материалами проведенных расследований, технической и конструкторской документацией, результатами радиационного мониторинга площадки, посетят место события - машзал четвертого блока ЧАЭС.

По результатам работы миссии экспертами будет подготовлен официальный отчет.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

В конце февраля 2013 года Чернобыльская АЭС назвала причиной обрушения кровли в машинном зале четвертого блока действие нескольких совокупных факторов, в том числе непрочность конструкций, которые подверглись значительным разрушениям во время аварии 1986 года.

На Чернобыльской АЭС создана комиссия для расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС названа снежная перегрузка.