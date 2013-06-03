«Нафтогаз» добыл в Египте около 700 тыс. баррелей нефти

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», приступившая к коммерческой добыче нефти в Египте с апреля 2010 года, с начала 2013 года добыла около 700 тыс. баррелей.

Об этом сегодня, 3 июня, сообщил журналистам заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«Считайте, мы сейчас добываем в сутки 5,3 тыс. баррелей. Мы начали 5,2-5,3 (тыс. баррелей - УНИАН) где-то в марте месяце, до этого добывали 3,7 (тыс. баррелей - УНИАН)», - сказал В. Чупрун.

Также он сообщил, что в ближайшее время «Нафтогаз», после того как решит вопрос с использованием попутного газа, планирует увеличить суточную добычу нефти на территории Египта до 7,5 тыс. баррелей.

«Есть попутный газ, мы не можем сегодня (вести добычу - УНИАН) из 28 скважин, которые являются продуктивными из всех 32. Мы только работаем с семью скважинами, потому что попутный газ, который идет при добыче, там у них есть закон - более 2 тыс. кубов в сутки сжигать нельзя. Если вы хотите использовать все скважины, то обеспечьте его поставку (попутного газа - УНИАН) в магистральный газопровод, что мы сейчас и делаем», - отметил замглавы «Нафтогаза».

Также Чупрун отметил, что к концу года «Нафтогаз» обеспечит не только трубу для транспортировки попутного газа в магистральный газопровод, параллельно построив соответствующие измерительные станции, а еще и обеспечит транспортировку продуктопроводом нефть.

«Мы к концу года обеспечим не только трубу для транспортировки этого газа в магистральный газопровод, параллельно построив соответствующие измерительные станции, мы еще обеспечим транспортировку нефти по так называемому продуктопроводу. Мы сегодня возим пятью тяжелыми машинами, сорокатонными, добытую нефть. Сейчас занимаемся обустройством всех скважин и готовимся к серьезной транспортировке и нефти, и попутного газа в магистральные трубопроводы. Вот тогда с этого момента мы можем резко поднять добычу», - подчеркнул он.

На вопрос о том, что является конечным потребителей добытой на территории Египта нефти, Вадим Чупрун ответил, что компания продает нефть на внутреннем рынке.

«Мы продаем нефть на внутреннем рынке. И там цены не особо отличаются от тех, которые сейчас существуют на мировом рынке», - сказал замглавы «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в 2012 году вышел на результат добычи нефти на территории Египта в 1,614 млн баррелей.

В начале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км.

Проект добычи "Нафтогазом" нефти в Египте осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.