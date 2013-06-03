Кабмин создал Совет по вопросам соцподдержки работников угольной отрасли

Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам функционирования системы социальной поддержки работников предприятий угольной отрасли и населения территорий, на которых размещаются угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, находящиеся в стадии ликвидации (консервации).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее решение принято сегодня, 3 июня, на заседании Кабмина.

Документом утвержден персональный состав Совета и положение о его функционировании. Возглавит Совет вице-премьер-министр Юрий Бойко.

В состав Совета вошли руководители министерств, служб, профсоюзов, облгосадминистраций, органов местного самоуправления.

“Принятие постановления позволяет сформировать институциональную основу для осуществления мер социальной поддержки работников предприятий угольной отрасли и населения территорий, на которых размещаются угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, находящиеся в стадии ликвидации (консервации), а также надлежащую координацию деятельности государственных органов и общественных организаций, которые должны ее осуществлять”, - отмечают в правительстве.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в сентябре решил ликвидировать 5 убыточных госшахт, расположенных в Донецкой и Луганской областях. Ликвидации подлежат входящие в ГП "Донецкая угольная энергетическая компания" шахты "№4-21" и "Лидиевка", а также шахта "им. К.И.Киселева" (ГП "Торезантрацит", все Донецкая обл.), шахта "Крепинская" (ГП "Антрацит") и шахта "№5" (ГП "Донбассантрацит", обе Луганская обл.).