«Укртрансгаз» планирует привлечь кредиты в размере 400 млн грн и 25 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь одну кредитную линию на 400 млн грн и один валютный кредит в размере 24,9 млн долл, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные линии привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подачи предложений — 3 июля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, немецкий банк Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая компанию Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл.

28 января 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, которая с лета 2012 года принимает участие в модернизации ГТС, поблагодарил Германию за поддержку модернизации украинской газотранспортной системы. Кабинет министров постановлением №360 от 13 июня 2012 года поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и «Нафтогазу Украины» провести мероприятия по реорганизации «Укртрансгаза» из дочернего предприятия в публичное акционерное общество.

В конце 2012 года компания «Укртрансгаз» завершила в Министерстве юстиции процедуру перерегистрации в публичное акционерное общество (ПАО «Укртрансгаз»).

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».