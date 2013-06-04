Цены на нефть падают после самого сильного роста за последний месяц

На мировых торгах во вторник, 4 июня, цены на нефть снижаются после самого сильного роста за последний месяц в понедельник, 3 июня, на фоне ожидания инвесторами сохранения текущей кредитно-денежной политики ФРС США.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,21% - до 101,85 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,4% - до 93,08 доллара за баррель.

По итогам торгов понедельника "черное золото" подорожало более чем на 1%, передает Bloomberg.

По мнению аналитиков, в настоящее время рынок больше реагирует на колебания курса доллара, чем на ситуацию со спросом и предложением на сырье.

Позже в ходе торгов на динамику котировок могут оказать влияния очередные данные по запасам сырья на оптовых складах США от Американского института нефти. Аналитики полагают, что за неделю запасы снизились на 650 тысяч баррелей, а НПЗ начали наращивать темпы производства впервые за три недели.