В грунтовых водах под АЭС "Фукусима-1" обнаружены радиоактивные частицы

Японская компания-оператор "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО) обнаружила в грунтовых водах под АЭС "Фукусима-1" следы двух видов радиоактивных частиц - цезия-134 и цезия-137.

Об этом говорится в официальном заявлении ТЭПКО, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее специалисты энергокомпании уверяли, что в грунтовых водах под АЭС отсутствуют какие-либо радиоактивные частицы. Однако, повторные анализы подтвердили обратное: работники ТЭПКО обнаружили 0,22 беккереля цезия-134 на литр грунтовых вод и 0,39 беккереля цезия-137. Их концентрация не превышает установленных норм, однако сам факт предоставления ошибочной информации по такому серьезному вопросу, по мнению местных специалистов, может серьезно подорвать и так довольно сомнительную репутацию "Токио электрик пауэр". Компания уже не первый раз приводит неверные данные по ситуации на АЭС "Фукусима-1".

Одной из ключевых проблем на станции сейчас является ежедневный мощный приток грунтовых вод: он мешает сотрудникам ТЭПКО откачивать воду из подвальных помещений АЭС. На прошлой неделе японские власти потребовали от оператора создать под зданиями "Фукусимы-1" искусственный слой вечной мерзлоты, который должен заблокировать как поступление грунтовых вод на территорию станции, так и утечки радиоактивной воды за ее пределы.

В апреле этого года ТЭПКО признала факт утечек радиоактивной воды сразу на трех из семи подземных хранилищ "Фукусимы-1". В этой связи компания пообещала к июню перекачать всю скопившуюся на станции воду из подземных хранилищ в наземные стальные резервуары.