Немецкая E.ON договорилась о поставках сжиженного газа из Канады в течение 20 лет

Подразделение германского энергетического концерна E.ON SE - E.ON Global Commodities SE - заключило долгосрочное соглашение с канадской Pieridae Energy о поставках сжиженного природного газа с терминала в городе Голдборо в Западную Европу, сообщается в пресс-релизе канадской энергетической компании.

В рамках соглашения между сторонами Pieridae в течение 20 лет будет экспортировать приблизительно 5 миллионов тонн СПГ в год в Западную Европу. Начало поставок ожидается в 2020 году. Стоимость СПГ по соглашению основывается на рыночной цене газа на западноевропейском рынке.

"Мы рады, что смогли достичь долгосрочного соглашения с E.ON, которая предоставит европейскому газовому рынку и рынку Германии, в частности, новый надежный источник поставок СПГ", - сказал глава Pieridae Альфред Соренсен.

Финансовая сторона сделки в пресс-релизе не раскрывается, однако издание Wall Street Journal со ссылкой на E.ON сообщает, что сумма контракта может составить нескольких миллиардов евро в год, передает ПРАЙМ.

Компания E.ON была основана в Дюссельдорфе в 2000 году. Pieridae Energy - канадская энергетическая компания, основанная в 2011 году. В настоящее время компания активно развивает работу терминала СПГ в городе Голдборо, который позволяет экспортировать до 10 млн тонн газа в год.

Напомним, немецкий энергоконцерн E.ON уже в течение нескольких лет ведет переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочных договоров с фиксированными ценами, но пока безрезультатно. На днях E.ON опроверг новость о расторжении контрактов с «Газпромом».

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. В 2012 году "Газпром" снизил контрактную цену в рамках долгосрочных соглашений на газ для ряда европейских потребителей в среднем на 10% (в частности, корректировки удалось добиться немецкой E.On Ruhrgas, итальянской Eni, австрийским GWH Gashandel и Centrex, голландской GasTerra, французской GDF Suez). "Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.

Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления.