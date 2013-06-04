"Газпром" отменил принцип "бери или плати" на внутреннем рынке

"Газпром" решил пойти на уступки своим крупным клиентам на внутреннем рынке РФ, отменив условие take or pay ("бери или плати"), сообщила Reuters представитель концерна.

Режим take or pay подразумевает штрафы за невыборку контрактных объемов газа.

Независимые производители, в основном "Новатэк" и "Роснефть", отбирают у "Газпрома" крупных покупателей топлива. На внутреннем рынке доля государственного концерна, по его собственным данным, в 2012 году упала до 73% с 76% годом ранее, но монополия в текущем году ожидает частичного восстановления своей доли, прогнозируя, что займет 75%.

В новых проектах договоров, которые "Газпром" предлагает клиентам, полностью отсутствуют штрафы за покупку газа меньше определенных объемов, заявила Reuters представитель компании "Газпром межрегионгаз" Мария Фролова. "В целом мы просто "облегчили жизнь" как могли (в рамках законодательства) потребителям. Деятельность "Газпрома" и дочерних обществ на внутреннем рынке зарегулирована. Независимые выведены из-под регулирования, в частности ценового", - сказала она.

"Газпром" ежегодно финансирует колоссальную инвестпрограмму, превышающую 1 триллион рублей, направляя основные расходы на новые газотранспортные проекты. Одновременно независимые производители, значительно увеличившие продажи газа в РФ за последние годы, переманивают покупателей ценой и условиями поставок.

Кроме отсутствия режима take or pay новые контракты дают право суточного получения газа в границах от 80 до 110 процентов от договорных объемов. Потребители могут корректировать месячные объемы за 5 дней до нового месяца и перечислять часть денег "Газпрому" в следующем месяце после месяца поставки.

"Газпром" предлагает подписывать новые договоры сроком на один год или на пять лет.

Take or pay является базовым условием контрактов о продаже газа в ЕС, а также на Украину. Однако этот режим уже был в 2012 году успешно оспорен RWE Transgas. Украина заявляла, что не будет платить по 7-миллиардному счету "Газпрома", который монополия предъявила Киеву за невыборку контрактных объемов.

Напомним, в 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение на поставку газа.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору.

Действующий контракт предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема: за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 г. Еврокомиссия начала расследование в отношении «Газпрома» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

«Еврокомиссия расследует три случая нарушения конкуренции в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, «Газпром», предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, «Газпром» мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть», - говорится в сообщении ЕК.