«Газпром» снизил цену газа для "дальнего зарубежья"

Средняя цена российского газа в 2013 году для стран дальнего зарубежья составит 370-380 долларов за тыс. куб.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя Газпрома Александр Медведев сказал в ходе пресс-конференции «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу».

«Поэтому с учетом предстоящего пересмотра цен, я думаю, что средневзвешенная цена по поставкам газа в дальнее зарубежье составит 370-380 за тысячу кубометров», - сказал Медведев.

Он отметил, что на цены в этом году влияют два фактора.

«Это определенное снижение цены на нефть – Brent у нас просел слегка», - сказал представитель Газпрома.

По его словам, второй фактор – это ряд переговоров по пересмотру цен, правом на которые воспользовались иностранные партнеры.

«Переговоры ведутся, часть переговоров успешно завершена», - добавил он.

По его словам, цена 370-380 за тысячу кубометров существенно выше цены предкризисного 2007 года, 2009 и 20110 и находится на уровне цен 2011 года. А это, в свою очередь, позволяет прогнозировать высокую выручку. Он напомнил, что в 2012 году выручка «Газпрома» составила 56 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, в феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Средняя цена поставок российского газа в дальнее зарубежье с начала 2013 года составила ниже 400 долл. за тыс. кубометров.

В 2012 году « Газпром» реализовал в Западную Европу 105,82 млрд куб. м природного газа. В частности, крупнейшим потребителем газа стала Германия с 33,16 млрд куб. м, Франция, которая импортировала в 2012 году 15,08 млрд куб. м российского газа, и Италия с объемом импорта в 15,08 млрд куб. м.

Всего в Европу по итогам 2012 года «Газпром» поставил 138,8 млрд куб. м природного газа.

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