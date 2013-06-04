«Газпром» о счете Украине в 7 млрд долларов: «либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору»

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» будет действовать в соответствии с заключенным в 2009 году контрактом в вопросе недобора Украиной газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель главы «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Александр Медведев на пресс-конференции в Москве.

«По контракту фиксируются объемы недобора, и мы имеем право по контракту требовать оплаты этих не отобранных объемов, поэтому будем вести работу в соответствии с контрактом», - сказал Медведев, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли «Газпром» требовать 7 млрд долл. за недобор газа в прошлом году.

Отвечая на вопрос, будет ли «Газпром» судиться с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде, Медведев сказал: «Вам прям все рассказать». «Помните фильм, либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Лучше в ЗАГС, чем к прокурору», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» выставил НАК «Нафтогаз Украины» счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ с изложением своей позиции, которая заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

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