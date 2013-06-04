Действующим контрактом не предусмотрено снижение цены на газ для Украины – «Газпром»

Москва. Действующим контрактом не предусмотрено снижение цены на российский газ для Украины, уменьшение цен возможно только вне рамок контракта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель главы «Газпром», генеральный директор компании «Газпром экспорт» Александр Медведев на пресс-конференции в Москве.

«Контрактом не предусмотрено изменение цены», - сказал Медведев, отвечая на вопрос УНИАН, при каких условиях «Газпром» может пойти на снижение цены газа для Украины в условиях, когда цены на российский газ ниже для европейских стран.

В тоже время, он подчеркнул, что «теоретически цена может измениться», но это может произойти вне рамок контрактных договоренностей.

Медведев отметил, что кому-то кажется в Украине, что действующий газовый контракт плохой, но этот документ подписан в 2009 году и в нем указана формула цены.

«На тот момент цена по этому контракту была ниже среднеевропейской, индексация, заложенная в контракт, в каждом случае работает по-разному, и она выбрана украинскими коллегами, совместно с нами подписана и привела к определенной динамике цен», - сказал он.

«Что написано пером - не вырубишь топором», - подчеркнул Медведев.

Он считает, что нельзя занимать позицию «когда мне хорошо - я люблю контракт, а когда мне не очень хорошо - я хочу контракт поменять».

По его словам, ценовые показатели могли развиваться по-другому, если бы цены на нефть шли в другом направлении.

Он отметил, что сейчас снижение цены на нефтепродукты имеет «глубокое отражение» для Украины - сильнее, чем во многих европейских контрактах».