По вопросу управления украинской ГТС идут регулярные консультации, заявляет «Газпром»

Москва. В российском газовом монополисте компании «Газпром» заявляют, что идут регулярные консультации по вопросу управления ГТС Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил заместитель главы «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Александр Медведев на пресс-конференции в Москве.

«Мы последовательно подтверждали свой интерес в развитии ГТС Украины еще долгое время тому назад. Идут регулярные консультации на различных уровнях», - сказал Медведев, отвечая, на каком этапе переговоры по этому вопросу.

При этом он отказался уточнить детали.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаза Украины», а также его дочерних структур. Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

При этом в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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