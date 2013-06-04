«Зеленый тариф» на электроэнергию остался на прежнем уровне

Национальная комиссия по регулированию электроэнергии (НКРЭ), осуществляющая регулирование в сфере энергетики, оставила без изменений тарифы на производимую в июне электроэнергию из возобновляемых источников.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭ №649 от 30 мая 2013 года.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями, составит 505,09 коп. за 1 кВт/ч, солнечными электростанциями, размещенными на крышах и фасадах, – 463 коп. за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию, производимую ветряными электростанциями, составит 122,77 коп. за 1 кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую малыми гидроэлектростанциями, составит 126,77 коп. за 1 кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии».

В законе определено, что для объектов электроэнергетики, которые производят электроэнергию из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов) и строительство которых начато после 1 января 2012 года, “зеленый” тариф применяется при условии соблюдения требований относительно размера местной составляющей. В случае несоблюдения данных требований тариф на электроэнергию для таких объектов электроэнергетики, в том числе введенных в эксплуатацию очередей строительства электрических станций (пусковых комплексов), устанавливается на уровне оптовой рыночной цены электрической энергии без учета дотационных сертификатов, который фактически сложился за предыдущий расчетный период. Размер местной составляющей для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра, солнечного излучения и биомассы, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 июля 2013 года, устанавливается на уровне не менее 30%, а для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра, солнечного излучения и биомассы, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 июля 2014 года, устанавливается на уровне не менее 50%.

Размер местной составляющей для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из биогаза, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 января 2014 года, устанавливается на уровне не менее 30%, а для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из биогаза, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 января 2015 года, устанавливается на уровне не менее 50%.