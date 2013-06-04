«Газпром экспорт»: добыча сланцевого газа в Европе не угрожает нашему бизнесу

Локальная добыча сланцевого газа в Европе будет ограниченной в масштабах и не позволит решить проблему энергетической безопасности континента.

Об этом говорит генеральный директор «Газпром экспорт» Александр Медведев в ежегодной корпоративной брошюре компании.

«Что касается Европы, то имеются веские основания полагать: локальная добыча сланцевого газа в Старом Свете будет ограниченной и не позволит решить проблему энергетической безопасности континента. Себестоимость газа будет слишком высока», - сообщил Медведев.

Также он отметил, что сланцевый газ открывает новые возможности, но не угрожает бизнесу «Газпрома».

«У нас имеется определенный опыт разработки нетрадиционных газовых ресурсов, однако пока намного выгоднее добывать традиционный газ, которого в России в изобилии», - подчеркнул глава «Газпром экспорта».

«Заглядывая в будущее, мы исходим из того, что трубопроводы ещё долго будут выполнять функции жизненно важных артерий, питающих энергетику, прежде всего, Европы и Китая. Это подтверждается и тем, что в условиях усиливающейся конкуренции наша компания уже заключила предварительные контракты на более чем 4 триллиона кубометров газа», - добавил Медведев.

Также он отметил, что природный газ как сырьё всё активнее замещает нефть в химической промышленности.

Справка УНИАН. Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Россией о снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над ГТС либо интеграции в Таможенный союз. В связи с этим, Украина ведет активный поиск замены российским энергоносителям. Это касается, в первую очередь, увеличения добычи собственного газа и разработок сланцевого "голубого топлива".

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell (прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа, Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - 2,98 трлн куб. м газа).

4 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Практические работы по добыче нетрадиционного газа начнутся только после соответствующих экологических оценок проекта.

Между тем, с компанией Сhevron соглашение до сих пор не заключено.