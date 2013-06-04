Ставицкий хочет вдвое увеличить госфинансирование угольной отрасли

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готовит предложения по внесению изменений в государственный бюджет на этот год с целью увеличения финансирования угольной отрасли более чем вдвое — до 20,2 млрд грн.

Об этом в ходе совещания по проблемам работы угольных предприятий Луганской области заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Подводя итоги совещания Ставицкий отметил, что профильное министерство ставит перед собой задачу обеспечить стабильность государственной поддержки отрасли. Он сообщил, что в текущем году госбюджет выделил на угледобывающие предприятия 9,7 млрд грн, но большая часть этих средств – 5,6 млрд грн. – в настоящее время уже освоена.

В этой связи министерство готовит предложения по внесению изменений в госбюджет-2013, чтобы увеличить господдержку по действующим госпрограммам еще на 10,5 млрд грн.

По словам министра, эти средства предполагается направить, в первую очередь, на усиление техники безопасности труда горняков, укрепление горноспасательных служб, возмещение себестоимости угледобычи и решение наиболее острых социальных проблем угольщиков.