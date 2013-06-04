Канадская EastCoal намерена привлечь 5 млн фунтов за счет размещения акций

Канадская угледобывающая компания EastCoal, которая заявила об отказе от аренды шахты им. Менжинского в связи с падением вдвое цен на уголь, намерена привлечь 4,93 млн фунтов за счет частного размещения обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания планирует выпустить 351,9 млн акций по цене 0,013 фунта за штуку.

Осуществить выпуск акций компания рассчитывает 7 июня 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, компания EastCoal в январе-марте 2013 года получила чистый убыток в размере 18,054 млн долл., в то время как аналогичный период прошлого года закончила с убытком в 0,265 млн долл.

24 мая 2013 года компания EastCoal заявила о намерении отказаться от аренды шахты им. Менжинского, на которой ранее сократила 250 горняков в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

Для выяснения сложившейся на шахте ситуации на этой неделе прибудет министерская комиссия, которая к 15 июля представит свои выводы, которые лягут в основу последующего решения судьбы шахты Менжинского.

В марте 2013 года угледобывающая канадская компания EastCoal заявила о том, что сокращает 150 горняков шахты «Вертикальная» (Свердловск Луганской обл.) и 250 горняков шахты «Мария-Глубокая» (она же шахта им. Менжинского, Первомайск Луганской обл.) в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

Компания была вынуждена принять данное решение в связи со сложившейся ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля. В начале 2012 года цена на коксующийся уголь составляла в среднем 1600 грн за тонну, а к марту 2013 года она снизилась почти в 2 раза - до 900 грн за тонну.

В конце декабря 2012 года компании EastCoal удалось привлечь 9,5 млн фунтов в результате размещения 77 млн 805,078 тыс. акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта им. Менжинского), где ведется добыча коксующихся углей.