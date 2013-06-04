Cub Energy завершила сделку по покупке украинской PrivateCo

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине закрыла сделку о покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл., сообщает пресс-служба компании Cub Energy.

Согласно сообщению, компания планирует уже в третьем квартале 2013 года приступить к сейсмической 3D разведке на месторождениях, принадлежавших ранее PrivateCo.

Также в сообщении отмечается, что в качестве вознаграждения бывшие акционеры PrivateCo получили 14,92% Cub Energy.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года компания Cub Energy объявила о покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл.

Сделку планировалось осуществить за счет средств, которые компания планирует выручить, осуществив допэмиссию 55,6 млн акций номинальной стоимостью 0,45 долл. каждая.

В апреле 2013 года Антимонопольный комитет Украины одобрил получение компанией Cub Energy опосредованного контроля над предприятием “Техногазиндустрия” (Луганская обл.), подконтрольным PrivateCo.

PrivateCo располагает тремя спецразрешениями на разработку участков общей площадью около 280 кв. км на востоке Украины.

Справка УНИАН. Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) и офисом в Киеве. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.

Главе Совета директоров и главному исполнительному директору (CEO) Cub Energy Михаилу Афендикову принадлежит 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу (Robert Bensh) – 7%.

Cub Energy за январь-март 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,87 раза - до 0,763 млн долл. с 2,191 млн долл.