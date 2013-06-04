Евросоюз вводит временные антидемпинговые пошлины на солнечные панели из Китая

Брюссель. Европейская комиссия одобрила решение ввести временные антидемпинговые пошлины на солнечные панели, поставляемые из Китая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на пресс-конференции комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Карел Де Гухт.

«Наши действия сегодня – это срочная мера, чтобы дать жизненно важный кислород бизнес-сектору в Европе, который сильно страдает от этого демпинга», - сказал он.

По словам комиссара, антидемпинговые пошлины будут действовать с 6 июня этого года. В первые два месяца – до 6 августа – размер пошлины будет составлять 11,8%, после чего он будет увеличен до 47,6%.

Комиссар также отметил, что данные пошлины определены по правилу более низких пошлин, что позволяет устанавливать временные антидемпинговые пошлины на уровне ниже уровня демпинга, но достаточного для восстановления равных рыночных условий.

Де Гухт отметил, что по оценкам комиссии, уровень демпинга на солнечные панели и их составляющие достигает 88%.

Временные пошлины вводятся сроком на 6 месяцев. При этом Европейская комиссия должна одобрить решение о возможном введении постоянных пошлин не позже 5 декабря 2013 года.