Два энергоблока Углегорской ТЭС будут запущены уже к 1 декабря

На Углегорской ТЭС после пожара, который произошел на станции 29 марта, два энергоблока уже будут запущены уже 1 декабря этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 4 июня в Светлодарске на брифинге глава Министрства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

По его словам, задание по дефектации станции «выполнено на 100%», и есть подекадный план восстановления ТЭС. «У нас есть полный график, чтобы выполнить запуск первого и четвертого энергоблоков к 1 декабря, а третьего блока - к 1 марта 2014 года, а второго блока - в течение 2014 года. То есть, станция будет полностью восстановлена в 2014 году», - сказал министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день 99,9% работников станции задействованы в восстановлении станции. «2902 работника, и из них не задействованы в полном объеме только 52 человека», - сказал Э. Ставицкий, добавив, что вся регламентированная зарплата выплачивается работникам вовремя и в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 2 тыс сотрудников, была полностью остановлена.

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