Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США с максимума за последние 35 лет

На мировых торгах в среду, 5 июня, цены на нефть растут на фоне снижения запасов "черного золота" в США с максимальной отметки за последние 35 лет.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже повысилась на 1,22% - до 103,32 долларов за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,24% - до 93,68 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти на оптовых складах США снизились за неделю, завершившуюся 31 мая, на 7,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения, передает Bloomberg.

Напомним, неделей ранее API сообщил о повышении запасов до 397,6 миллиона баррелей, что стало максимальным уровнем с момента начала ведения статистики в 1978 году.

Запасы бензины, по данным ведомства, за неделю сократились на 1,3 миллиона баррелей против прогноза роста на один миллион.

Позже в ходе торгов среды станут известны данные по числу рабочих мест в частных компаниях США и объему промышленных заказов в стране. Кроме того, 8 июня КНР представит статистику по внешней торговле, которая также может оказать влияние на ход торгов.