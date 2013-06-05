Торговая война между Китаем и Евросоюзом набирает обороты - Пекин предъявил ультиматум

Китай выражает протест в связи с введением Еврокомиссией пошлин на импорт произведенных в КНР солнечных батарей, заявил в среду официальный представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с несправедливым решением о взимании пошлин с китайских солнечных батарей, решением, принятым вопреки проявленной со стороны правительства и индустрии КНР доброй воле и огромным усилиям (по разрешению спора)", - сказал китайский чиновник. Китай, по его словам, не хочет, чтобы трения по поводу импорта китайских солнечных батарей "повлияли на весь комплекс отношений между КНР и Европой".

Шэнь сообщил, что в Китае начата процедура антидемпингового расследования в отношении европейского вина, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия одобрила решение ввести временные антидемпинговые пошлины на солнечные панели, поставляемые из Китая, заявил на пресс-конференции комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Карел Де Гухт.

«Наши действия сегодня – это срочная мера, чтобы дать жизненно важный кислород бизнес-сектору в Европе, который сильно страдает от этого демпинга», - сказал он.

По словам комиссара, антидемпинговые пошлины будут действовать с 6 июня этого года. В первые два месяца – до 6 августа – размер пошлины будет составлять 11,8%, после чего он будет увеличен до 47,6%.

Де Гухт подчеркнул, что по оценкам комиссии, уровень демпинга на солнечные панели и их составляющие достигает 88%.

Временные пошлины вводятся сроком на 6 месяцев. При этом Европейская комиссия должна одобрить решение о возможном введении постоянных пошлин не позже 5 декабря 2013 года.

Антимонопольное расследование по импорту из Китая солнечных батарей и их основных компонентов Еврокомиссия начала в ноябре прошлого года. Поводом стало обращение отраслевой европейской ассоциации ProSun, которая заявила, что импорт из Китая этой техники стимулируется государством путем скрытых субсидий. С 2011 года Китай экспортировал в ЕС солнечные батареи и компоненты к ним на сумму около 21 миллиарда евро.